El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes está nivelando y desbrozando 9 caminos y 6 parcelas distribuidas por 9 zonas del término municipal. Se trata de una actuación de mantenimiento que no supone coste para el Consistorio más allá del combustible que se emplea en la maquinaria cedida por la Diputación, dentro de la colaboración habitual entre administraciones para el cuidado de los espacios públicos.

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En concreto, La Salina ha cedido una motoniveladora y una desbrozadora para eliminar toda la vegetación que invade estas vías y nivelar los baches que se forman tras las intensas lluvias de la primavera. Unos trabajos que, como explicó la concejal de Obras, Parques y Jardines, Marta Labrador, "se repiten todos los años en torno a esta época para facilitar la circulación de vehículos y personas por estos caminos, así como evitar el riesgo de incendios y plagas. Este año, además, las lluvias de los últimos meses han sido bastante intensas, por lo que la maleza ha crecido más de lo habitual". Estas tareas preventivas son especialmente importantes en entornos rurales y periurbanos como los del alfoz de Salamanca.

Las actuaciones se están llevando a cabo en la zona de la carretera Naharros, en Las Pellejonas, en la trasera de la urbanización Villas de Valdelagua, Barceras, trasera de la urbanización San Michel, calle Delfos, paseo de Valdelagua, Camino del Monte y en una parcela del Sector 3. Con esta intervención se pretende mejorar la accesibilidad tanto para residentes como para servicios de emergencia que puedan necesitar utilizar estos caminos.