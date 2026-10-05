Villamayor incorpora tres nuevos trabajadores a través del programa JOVEL 2026

El Ayuntamiento de Villamayor ha incorporado a tres jóvenes del municipio al Ayuntamiento a través del programa JOVEL 2026 de la Junta de Castilla y León. Tras superar el correspondiente proceso de selección, prestarán sus servicios durante un año, a jornada completa, como administrativos de apoyo en las áreas de Servicios Generales, Servicios Sociales y Biblioteca Municipal.

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La actuación tiene un coste total previsto de 89.163,24 euros. Su financiación contempla 70.000,02 euros de subvención de la Junta de Castilla y León, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y una aportación del Ayuntamiento de Villamayor de 19.163,22 euros, con cargo a sus recursos municipales.

Son tres contrataciones temporales de jóvenes del municipio desempleados e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, efectuadas por esta entidad beneficiaria, cuyos contratos han sido formalizadas al amparo de la Orden IEM/1498/2023, de 27 de diciembre, por las que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dirigidas a ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y las diputaciones provinciales de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Las incorporaciones permitirán reforzar las tareas administrativas y, especialmente, la atención al público en estas tres áreas. Con ello, el Ayuntamiento busca mejorar la asistencia a los vecinos y apoyar el funcionamiento cotidiano de servicios de especial importancia para el municipio.

Al mismo tiempo, los tres jóvenes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia profesional remunerada, desarrollar sus competencias y mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

El programa JOVEL promueve la contratación temporal de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Su finalidad es facilitar el acceso al empleo mediante la realización de obras y servicios de interés general y social, favoreciendo la empleabilidad y la igualdad de oportunidades.