Denuncian “graves incumplimientos laborales” en el servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Salamanca

El Comité de Empresa de la empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Salamanca, Serveo Social, ha denunciado este martes la existencia de "graves y reiterados incumplimientos por parte de la empresa, así como su absoluta falta de respuesta ante los escritos trasladados por la representación legal de las personas trabajadoras".

Desde CC.OO han informado de que "más de 45 días después del inicio del servicio, la empresa mantiene una situación insostenible, sin haber corregido los incumplimientos detectados, lo que está afectando de manera directa tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la calidad del servicio público prestado".

El Comité de Empresa detalla los incumplimientos a los que se refieren asegurando que se incumple la regulación de los contratos de trabajo, que también incumplen en materia salarial con errores en las nóminas, en la dotación de vehículos y en la entrega de EPIs.

Ante esta situación, desde el sindicato aseguran que se ha exigido formalmente una respuesta inmediata y por escrito, así como la adopción urgente de medidas correctoras.

Además, han convocado una concentración frente a sede de la Diputación de Salamanca el viernes 17 de Abril de 2026 de 12:30 a13:30 horas. El Comité de Empresa exige "el cumplimiento inmediato de la legalidad laboral, el respeto a los derechos de la plantilla y la garantía de un servicio público digno y de calidad y si no se seguirán convocando concentraciones e incluso huelgas".

Por su parte, desde la Diputación han asegurado que mantienen una vigilancia "permanente" sobre el contrato y que la empresa ya está subsanando "posibles errores". También afirman que " hasta el momento, la empresa concesionaria ha manifestado su voluntad de cumplir con todas las obligaciones recogidas en el contrato, así como de corregir cualquier posible incidencia que se haya podido producir durante las primeras semanas de funcionamiento del servicio".