La escasez de agentes del Seprona pone en jaque la protección medioambiental en CyL: Salamanca, entre las provincias más afectadas

La Asociación Profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha alertado sobre la crítica escasez de efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Castilla y León, una comunidad con una vasta extensión rural y una gran riqueza medioambiental. La situación es especialmente preocupante en provincias como Salamanca, Palencia y Zamora, donde apenas hay entre 20 y 25 agentes especializados para cubrir cientos de municipios y miles de kilómetros cuadrados.

Según los datos recopilados por IGC, Salamanca cuenta con tan solo 20 guardias civiles del Seprona. La situación es similar en Palencia, con otros 20 efectivos, mientras que Zamora dispone de unos 25. En León, la cifra asciende a 35, y en Burgos a alrededor de 25. "Estamos ante un modelo operativo claramente superado por las necesidades actuales. No se puede garantizar una vigilancia ambiental eficaz, una respuesta rápida ante incendios o infracciones medioambientales, ni un servicio cercano a la ciudadanía con tan pocos recursos humanos", ha señalado Daniel Fernández, portavoz nacional y vicepresidente de IGC.

Fernández ha destacado que el catálogo de puestos del Seprona no se ha actualizado en mucho tiempo, a pesar del notable incremento normativo, tecnológico y social en materia medioambiental. "La presión legislativa sobre la protección del entorno ha crecido exponencialmente, pero no así los medios asignados para aplicarla", ha puntualizado.

La asociación subraya que estas unidades están "sobrecargadas, con plantillas envejecidas y con amplias zonas asignadas sin posibilidad real de patrullaje frecuente".

Aunque IGC valora el impulso del Ministerio del Interior al llamado Plan Soria, que contempla la instalación de sistemas de videovigilancia en zonas despobladas, insiste en que estas herramientas tecnológicas deben ser complementarias y no sustitutivas de la presencia humana. "Las cámaras no extinguen incendios, no denuncian vertidos ilegales ni salvan animales maltratados. Lo que hace falta es presencia operativa, guardias civiles en el terreno, con medios y estructura suficientes", ha recordado el portavoz de IGC.

La asociación profesional considera urgente una reorganización integral del despliegue operativo del Seprona y del conjunto del cuerpo en el medio rural. Entre las medidas propuestas por IGC se encuentran un aumento estructural de efectivos en las unidades Seprona por provincia y la agrupación de pequeños destacamentos en bases territoriales más sólidas y bien dotadas. También plantean un plan de renovación de plantilla, incentivos para destinos de difícil cobertura y una mejora de los medios logísticos. "Castilla y León necesita una Guardia Civil del siglo XXI, capaz de proteger su inmenso patrimonio natural con profesionalidad, con medios y con estabilidad", ha concluido Fernández.