La Escuela de Hostelería de Santa Marta acoge la actividad 'Desayunos Saludables'

En la mañana de este martes, 30 alumnos de 2º de Infantil del Colegio Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes han participado en los talleres de 'Desayunos Saludables', impartidos en la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes. Dichos talleres continuarán estos miércoles y jueves con los

alumnos de 3º y 1º de Infantil respectivamente.

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Tal y como apunta el consistorio, de esta manera, "los más pequeños han podido disfrutar de un desayuno a base de fruta fresca, zumos, miel, galletas y unas divertidas obleas de colores". Así, además de sentarse a la mesa a saborear la primera comida del día, los niños han colaborado en alguna de las elaboraciones.

Para ello, han estado guiados en todo momento por los alumnos y profesores del curso FOD de Cocina que se está impartiendo en la Escuela de Hostelería. Así, tanto el equipo docente como los alumnos de este curso han señalado a los escolares todos los beneficios de la alimentación y los hábitos saludables.

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Una vez finalizado el desayuno, el grupo ha podido recorrer las instalaciones para conocer todo el equipo y el funcionamiento de la cocina, aprendiendo al detalle la finalidad y la importancia de los materiales más habituales en las cocinas.