La Escuela de Tauromaquia de Salamanca retrasa de nuevo su apertura

La Escuela de Tauromaquia no abrirá a finales de este mes ni a principios de abril. Así lo ha confirmado el diputado del área, Jesús María Ortiz, que asegura que en este momento los servicios jurídicos de la Diputación de Salamanca están estudiando las alegaciones presentadas tanto al Reglamento Interno de Funcionamiento como al Protocolo Antiacoso y hasta que no se de respuesta a todas ellas no podrá iniciarse el curso.

Algo que ocurrirá en las próximas semanas, pero el diputado no se atreve a cerrar una fecha para que los más de ochenta alumnos que se han matriculado inicien el curso. “Todavía no tenemos fecha, estamos trabajando para resolver todas las alegaciones y contestarlas”, asegura.

Cabe recordar que es el segundo retraso en el inicio de curso que se produce este año ya que las clases suelen empezar el 1 de febrero, pero en esa fecha no pudo empezar por la falta de los dos documentos, que fueron aprobados por el pleno de La Salina el pasado 30 de enero y tenían abierto el periodo de alegaciones hasta el 20 de febrero.

La urgencia en la aprobación de los dos documentos viene por las dos denuncias de acoso, una sexual entre alumnos y una de bullying por parte de un docente, que generaron gran polémica y que han hecho que la Diputación se haya negado a iniciar este nuevo curso sin tener la documentación en regla.

Lo que si garantiza el diputado delegado es que los alumnos tendrán igualmente los nueve meses de formación de rigor ya que se adaptará el fin de curso en función de la fecha en la que comiencen las clases sin que los alumnos se vean perjudicados por reducir las horas lectivas.