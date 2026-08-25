Francisco de Vitoria, Medalla de Oro de la provincia a título póstumo

Francisco de Vitoria será el receptor de la Medalla de Oro de la provincia de Salamanca a título póstumo. Así lo han acordado todos los diputados este martes en reconocimiento al dominico y jurista en el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

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Con la entrega de la medalla se pretende reconocer a una de las figuras más ilustres e influyentes de la historia académica de Salamanca. Francisco de Vitoria fue el máximo exponente de la Escuela de Salamanca desde su cátedra en la Universidad de Salamanca redefiniendo el marco del pensamiento teológico, jurídico y moral, sentando las bases del derecho internacional moderno y el concepto de derechos humanos.