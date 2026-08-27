La Junta declara de emergencia la evaluación, planificación y restauración de las masas forestales afectadas por los incendios

La Junta de Castilla y León ha anunciado en el Consejo de Gobierno de este jueves 27 de agosto que declara de emergencia la asistencia técnica para la evaluación, planificación y restauración de las masas forestales afectadas por los incendios que se han registrado este verano.

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La inversión que se ha aprobado es de 1,5 millones de euros y será ejecutada de forma inmediata por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL).

Los trabajos que se van a llevar a cabo contempla la evaluación de afecciones sobre la vegetación, el suelo, la regeneración, las plagas y las cuencas hidrográficas, entre otros aspectos, así como la elaboración de planes de restauración y proyectos técnicos de las actuaciones hidrológico-forestales que deban ejecutarse.

El expediente de contratación incluye también el seguimiento y coordinación sobre el terreno de las obras, el apoyo a su ejecución administrativa y presupuestaria y la documentación de su evolución. El encargo permitirá, además, coordinar el empleo de drones para trabajos de extendido de paja y semillado y para la obtención de imágenes de seguimiento en las diferentes zonas afectadas.

A mayores, la Junta va a invertir 1,4 millones de euros hasta finales del año 2029 para desarrollar un programa destinado a mantener y mejorar la salud de las masas forestales mediante la aplicación de medidas de prevención, vigilancia, estudio, diagnóstico, control y tratamiento de plagas y enfermedades.

La iniciativa está cofinanciada a través del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027; entre las actuaciones previstas se integran el control de los insectos perforadores de coníferas, el chancro del castaño y otros agentes nocivos mediante inspecciones periódicas, tratamientos selvícolas y fitosanitarios e instalación de trampas; además de trabajos de laboratorio, incluyendo la recepción, procesamiento y análisis de las muestras vegetales o de organismos patógenos; y, finalmente, la realización de estudios e informes que permitan el análisis y evaluación de la información generada.