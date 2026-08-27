Santa Marta de Tormes ultima los preparativos para acoger el Día Provincial del Mayor el próximo 10 de octubre

Santa Marta de Tormes volverá a convertirse el próximo 10 de octubre en el punto de encuentro del colectivo de mayores con la celebración del Día Provincial del Mayor. El Ayuntamiento habilitará varias instalaciones municipales, concentrando las actividades principales en el frontón cerrado.

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El evento ofrecerá 600 plazas dirigidas a vecinos de municipios situados en un radio inicial de 50 kilómetros. La jornada abarcará mañana y tarde, e incluirá recepción oficial con café de bienvenida, un programa de actividades aún por concretar y una comida comunitaria. Las inscripciones deberán formalizarse a través de las asociaciones de jubilados de cada localidad.