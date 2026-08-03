Un detenido por provocar un incendio forestal en la comarca de Ledesma

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han arrestado este lunes a un varón como presunto responsable de provocar un incendio forestal en la comarca de Ledesma, según ha podido saber Salamanca24horas.com
Se trata de un incendio forestal originado en torno a las 18:00 horas en el término municipal de La Samasa, y por el que se han tenido que desplazar una decena de medios.
A las 21:00 horas el número de medios que estaban interviniendo se había reducido y a las 21:50 horas la Junta da por extinguido el fuego indicando en su causa de origen que ha sido intencionado.
Según la perimetración de la superficie afectada, se estima que se hayan quemado 0.5 hectáreas de pasto.