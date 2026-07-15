Medio Ambiente aprobará un nuevo Plan Forestal Integral y una ley de vías pecuarias durante esta legislatura

La Consejería de Medio Ambiente tiene preparado un extenso programa de cara a esta legislatura. Entre otras ideas de desarrollo, María González Corral, ahora consejera de Medio Ambiente y Energía, anuncia que se aprobará un nuevo Plan Forestal Integral, fomentando el cultivo de chopo.

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El programa que presenta Corral aborda diferentes líneas de trabajo como la defensa y puesta en valor del patrimonio natural y forestal; una respuesta integral en materia de prevención y extinción de incendios forestales; el aprovechamiento de la biomasa; la gestión de residuos y economía circular; la calidad y depuración del agua; la política energética, y el impulso de la minería sostenible.

El nuevo Plan Forestal Integral pasa por el aprovechamiento y la conservación de los montes, garantizar el abastecimiento a la industria forestal y lograr montes mejor cuidados. Se movilizarán recursos para incrementar el valor de las producciones como la madera, la biomasa, la resina, el piñón o la castaña.

En cuanto al fomento del cultivo del chopo, la idea que ha presentado la consejera parte de que se planten 500 hectáreas anuales. Otro de los objetivos será la promoción de la gestión forestal privada. Asimismo, se mantendrán las ayudas forestales del Plan Estratégico de la PAC, con 20 millones de euros anuales.

Igualmente, se promoverá la restauración de montes degradados y afectados por incendios. Las actuaciones mediante repoblaciones alcanzarán las 20.000 hectáreas.

En el ámbito de la red de Áreas Naturales Protegidas se pondrá en marcha la iniciativa ‘Castilla y León, Naturalmente’ para mejorar estos espacios protegidos y que, a la vez, sean una oportunidad de desarrollo económico para sus habitantes.

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A través de la Fundación Patrimonio Natural se ejecutarán inversiones por 46 millones hasta 2030 para reforzar el uso público de los espacios naturales protegidos. Entre ellas, figuran la construcción de ocho nuevos miradores, nuevos circuitos BTT, y la dotación de los espacios con nuevos equipamientos como vías ferratas, puentes tibetanos, embarcaderos, funiculares y otras instalaciones.

Por último, se aprobará una ley de vías pecuarias para ordenar los usos de los 22.000 kilómetros de cañadas, veredas o cordeles y convertirlos en una herramienta de prevención de incendios y dinamización del medio rural.

González Corral ha defendido que “la prevención viene siendo una prioridad estratégica para la Junta de Castilla y León”, centrándose en la prevención estratégica y a escala de paisaje, con la intención de integrar la prevención de incendios en la planificación territorial, con medidas como el aprovechamiento de los recursos, el fomento de la ganadería extensiva y la recuperación de las redes de acceso, agua y la discontinuidad del territorio, con la implicación de todas las administraciones.

Se realizará un refuerzo técnico en las 97 comarcas forestales de Castilla y León y la renovación de la flota. Durante el periodo de riesgo alto se contará con 111 cuadrillas terrestres (ROMEO), un trabajo que se irá ampliando de forma progresiva hasta los 12 meses del año, con el objetivo de que esté plenamente materializado en 2028.

El nuevo operativo dispone desde este año de 20 retenes de maquinaria pesada durante los 12 meses, a lo que se suman otros 20 buldóceres como segunda máquina de apoyo en la época de peligro alto. En medios aéreos, a los 23 helicópteros actuales se sumarán el próximo año 7 nuevos helicópteros, con sus correspondientes cuadrillas helitransportadas, y un medio aéreo de coordinación.

Se ampliará la red de videovigilancia al pasar de las 102 cámaras en 2025 a las 160 este año y, finalmente, a las 204 cuando finalice el despliegue del sistema. Se integrará la toma de datos in situ y en tiempo real mediante sensores remotos; también se pondrá en marcha el nuevo Plan Integral de Residuos y la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 2021-2030.