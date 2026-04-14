El mundo del toro pide la dimisión de Jesús María Ortiz por la gestión de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

El mundo del toro de Salamanca se ha cansado de las idas y venidas de la Diputación de Salamanca en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca desde que saltaran los casos de acoso que adelantó Salamanca 24 Horas el pasado mes de octubre y pide responsabilidades al diputado delegado, Jesús María Ortiz y a la Diputación por el cierre de la escuela.

Lo que en un principio fue un retraso en el inicio del curso para los 60 alumnos matriculados se ha convertido en una total incertidumbre de la que nadie responde tras caducar la licencia el pasado mes de febrero y la Junta haya decretado la suspensión de la actividad. Además, también ha advertido de que ha finalizado el plazo máximo para solucionar la renovación de la tramitación de la licencia y autorización, por lo que en este momento la Escuela de Tauromaquia no puede abrir al no tener licencia y queda en duda si la tramitación de su apertura.

Ni el diputado delegado del área, Jesús María Ortiz, ni la institución han dado todavía una explicación sobre los motivos por los que no se han presentado los papeles para la renovación de la licencia en la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, tal y como es preceptivo para poder dar clase, ni tampoco ha informado a los padres de la situación en la que quedan los alumnos.

La licencia caducaba el pasado mes de febrero. La tramitación de la renovación de esta, que se concede para cinco años, debería haberse iniciado seis meses antes, pero la Diputación no lo ha tramitado, tal y como ha confirmado la Junta, por lo que la Agencia de Protección Civil se ha visto obligada a suspender la actividad. Sin embargo, padres y alumnos de la Escuela de Tauromaquia que llevan esperando desde octubre el inicio del curso no tienen ninguna información de La Salina.

El diputado delegado del área, Jesús María Ortiz, aseguraba a Salamanca 24 Horas el pasado mes de febrero, diez días después de la suspensión de la actividad, que la escuela abriría a finales de marzo. Sin embargo, llegó finales de marzo y la escuela seguía cerrada.

Fue a finales de marzo, concretamente el día 25, cuando Jesús María Ortiz reconocía a Salamanca 24 Horas que no tenían fecha de apertura y que estaban trabajando en la respuesta a las alegaciones al Plan de Estudios y el Protocolo Antiacoso, que se habían visto obligados a aprobar tras las denuncias de los alumnos. Alegaciones que todavia no han sido respondidas, segun los alegantes que aseguran que no tienen respuesta a fecha de hoy. En ese momento la suspensión ya estaba en vigor, a pesar de que el diputado aseguraba que los nueve meses de formación estaban garantizados para los alumnos y que así se lo había autorizado la Agencia de Protección Civil.

Este baile constante de promesas incumplidas y declaraciones que no se correspondían con la realidad ha hecho que los padres de los alumnos de la escuela estén indignados, ya que nadie les ha informado de nada de lo que ocurre ni de si sus hijos podrán o no dar clase este año. Solo recibieron el pasado mes de enero la confirmación de que estaban matriculados, pero nada más. Desde entonces no ha habido más explicaciones y algunos padres aseguran que tampoco les cogen el teléfono cuando llaman para exigir información.

También profesionales del toro han lanzado en redes sociales un llamamiento a salvar la Escuela de Tauromaquia, cuya labor y trabajo con las nuevas generaciones salmantinas del mundo de toreo peligra debido a la gestión tanto de la crisis por los casos de acoso denunciados como de la propia escuela por parte de la Diputación. Algunos incluso han exigido responsabilidades ante el caos que dejarán sin temporada a los alumnos, ya que muchos de ellos participan en bolsines y eventos.

De momento, la Escuela de Tauromaquia sigue cerrada. No tiene licencia de actividad ni tiene aprobados de manera definitiva ni el Protocolo Antiacoso ni el Plan de Estudios, y hay 60 chavales que aspiran a ser alguien en el mundo del toro que se han quedado colgados, sin respuestas y sin saber si finalmente van a tener clase o no este 2026.

Este miércoles, en la comisión de Cultura de la Diputación de Salamanca se lleva a aprobación el reglamento de funcionamiento de la escuela, pero en el orden del día no está en Protocolo antiacoso, que también espera su aprobación definitiva. Ningún punto trata la suspensión de la Agencia de Proteccion Civil y Emergencias.