El nuevo Centro Joven de Carbajosa estrena ubicación con más espacios

El Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada inicia una nueva etapa con su traslado a las instalaciones situadas en la Plaza Escuela s/n.

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Las nuevas instalaciones amplían de manera notable los recursos disponibles y están dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años.

Uno de los elementos más llamativos del nuevo centro es el gran grafiti que preside la sala principal, obra del artista Daniel Martín, que aporta un carácter moderno y creativo al conjunto.

El nuevo Centro Joven cuenta con diferentes salas especializadas en función de los intereses y necesidades de los usuarios. ‘On Air’ es una sala audiovisual equipada para la creación y producción de contenidos relacionados con el vídeo, la fotografía y las redes sociales. Por su parte, ‘La Frecuencia’ está concebida como sala de ensayo para proyectos musicales.

También se encuentra ‘El Cubo’, un espacio de estudio y coworking destinado tanto al trabajo individual como al desarrollo de proyectos compartidos. ‘La Fábrica’ se plantea como una sala creativa y polivalente para talleres, manualidades, actividades artísticas y otras iniciativas.

El recorrido se completa con ‘Espacio ON’, una zona de encuentro y uso libre equipada con WIFI, ordenadores, juegos de mesa, futbolín, diana, ping-pong y un rincón de lectura. El espacio dispone además de una zona polivalente para actividades como baile, teatro, expresión corporal o dinámicas grupales.

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Una de las principales novedades del centro es que sus instalaciones no estarán vinculadas exclusivamente a la programación municipal. Cuando las salas no estén ocupadas por actividades previamente programadas, podrán ser reservadas o cedidas.

El nuevo espacio mantiene además una programación que incluye diferentes propuestas de formación, ocio y participación. Entre ellas se encuentra ‘Aprende +’, centrado en la orientación educativa, el apoyo al estudio y el acompañamiento académico y profesional; ‘Forma-T’, con cursos y talleres; y ‘Dinamiza-T’, que combina actividades organizadas por el equipo del centro con propuestas planteadas por los propios usuarios.

La oferta se completa con ‘Noctámbulos’, destinado a ofrecer alternativas de ocio saludable durante las noches de los viernes, y ‘Juega-T’, dedicado al ocio y los juegos de mesa.