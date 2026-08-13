Un nuevo pase del Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llega al municipio salmantino de Villar de Peralonso

Una nueva representación del VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León' de la Junta llega a la provincia salmantina. En este sentido, el viernes 14 de agosto el municipio de Villar de Peralonso recibirá a la Banda Sinfónica de Castronuevo de Esgueva con su ‘Concierto de verano’.
Este repertorio, que recorre bandas sonoras de cine, música tradicional española, pasodobles y pop, será interpretado por cerca de treinta músicos a las 21:00 horas en el exterior de la iglesia parroquial. Según explican desde la Junta, el espectáculo es gratuito con entrada libre hasta completar el aforo.
Este espectáculo se llevará a cabo dentro del ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’, que desde el 3 de julio y hasta el 30 de agosto, combina artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos en el medio rural de la comunidad con un total de 54 representaciones en toda la comunidad.
En concreto, la provincia salmantina ha acogido ya un total de cuatro espectáculos en los municipios de Villaseco de los Reyes, Santa Marta de Tormes, Béjar y Macotera. Además del ya citado espectáculo previsto para este viernes 14 de agosto, el próximo 23 de agosto se cerrará la programación en la provincia del Tormes con el preestreno del espectáculo ‘Tiempo al Tiempo' por Alicia Maravillas, en Babilafuente.