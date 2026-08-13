Un nuevo pase del Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llega al municipio salmantino de Villar de Peralonso

Una nueva representación del VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León' de la Junta llega a la provincia salmantina. En este sentido, el viernes 14 de agosto el municipio de Villar de Peralonso recibirá a la Banda Sinfónica de Castronuevo de Esgueva con su ‘Concierto de verano’.

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Este repertorio, que recorre bandas sonoras de cine, música tradicional española, pasodobles y pop, será interpretado por cerca de treinta músicos a las 21:00 horas en el exterior de la iglesia parroquial. Según explican desde la Junta, el espectáculo es gratuito con entrada libre hasta completar el aforo.

Este espectáculo se llevará a cabo dentro del ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’, que desde el 3 de julio y hasta el 30 de agosto, combina artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos en el medio rural de la comunidad con un total de 54 representaciones en toda la comunidad.