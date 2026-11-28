El obispo de Salamanca, Mons. José Luis Retana, ha nombrado a tres nuevos arciprestes para cubrir los puestos que estaban pendientes en la diócesis. Los cambios afectan a las zonas de Peñaranda, la Peña de Francia y Vitigudino, Ledesma y Robliza.

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Los nuevos nombramientos, firmados el pasado 24 de noviembre, tendrán una duración de cinco años y llegan después de que varios sacerdotes hayan asumido nuevas parroquias y responsabilidades dentro de la Iglesia salmantina.

En concreto, Ciriaco García Martín estará al frente de la zona de Peñaranda-Calvarrasa-Las Villas, donde sustituye a José Miguel González Martín.

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Este último pasará a ser el responsable de Virgen de la Peña de Francia, en sustitución de Alfredo Fernández Giménez, que ha asumido nuevas responsabilidades en las parroquias de Cabrerizos, Aldealengua, Aldearrubia, Huerta, San Morales y Arabayona de Mógica.

El tercer nombramiento corresponde a José Ramón Mateos Lorenzo, que se encargará de la zona de Vitigudino-Ledesma-Robliza. Ocupará el puesto que deja el padre Lino Herrero, nombrado vicario general de la diócesis el pasado 2 de octubre.

Estos responsables se encargan de coordinar el trabajo pastoral de los sacerdotes y las parroquias de sus respectivas zonas.

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