Alba de Tormes ha reunido en la tarde de este viernes a varios profesionales taurinos por la celebración de "Acción de Gracias Taurina".

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Durante el encuentro han participado los diestros David Galván, Ismael Martín, Roberto Martín ‘Jarocho’ y Félix San Román, además de los ganaderos María José Majeroni, Victorino Martín y José Enrique Fraile, junto al rejoneador Diego García de la Peña y el apoderado Alipio Pérez-Tabernero.

La celebración ha contado con una exhibición de toreo de salón a cargo de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y con una acción de gracias ante el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, en la Basílica de la Anunciación.

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