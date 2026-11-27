Alba de Tormes ha reunido en la tarde de este viernes a varios profesionales taurinos por la celebración de "Acción de Gracias Taurina".
Durante el encuentro han participado los diestros David Galván, Ismael Martín, Roberto Martín ‘Jarocho’ y Félix San Román, además de los ganaderos María José Majeroni, Victorino Martín y José Enrique Fraile, junto al rejoneador Diego García de la Peña y el apoderado Alipio Pérez-Tabernero.
La celebración ha contado con una exhibición de toreo de salón a cargo de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y con una acción de gracias ante el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, en la Basílica de la Anunciación.
En el acto también ha estado presente el presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo que ha reafirmado el compromiso que tiene la entidad con el mundo del toro.