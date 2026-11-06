La provincia bate el récord de matanzas populares este año con 105 propuestas

La IX edición del Circuito de Matanzas Tradicionales de la Diputación de Salamanca contará este año con 105 municipios batiendo su récord de inscritos, un 14 por ciento más que en 2025, que fueron 92 participantes. Unas cifras que demuestran el interés de los municipios por este tipo de actividades que son una forma de mantener los usos tradicionales que se han ido perdiendo con la bajada de las matanzas domiciliarias en los pueblos.

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El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha sido el encargado de presentar la iniciativa que comienza este fin de semana con la matanza de Cristóbal. Durante cuatro meses, las localidades acogerán la fiesta de la matanza, que además del sacrificio, despiece, preparación de las carnes y degustaciones incluirán alguna actividad lúdica.

“La matanza es una práctica de economía de subsistencia que nos ha acompañado siempre. Una tradición ancestral que cobra especial sentido en una provincia que ha sabido hacer del sacrificio y faenado del cerdo una de nuestras señas de identidad y el desarrollo de todo un sector económico en Salamanca muy potente”, ha asegurado Zaballos que ha reconocido que además “la matanza presenta una dimensión turística que tenemos que saber aprovechar”.

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Una actividad que llama al turismo y que hace que los fines de semana los pueblos reciban visitantes para disfrutar de esta fiesta. “Hay que aprovecharlo”, afirma el diputado de Turismo.

Dentro del circuito destacan las denominadas “matanzas singulares”, que incluyen visitas turísticas y culturales en los propios municipios. Una de ellas es la de Candelario del 30 de enero, con visita al conjunto histórico y al Museo de la Casa Chacinera. El 20 de febrero se celebrará la matanza singular en Morille con una visita cultural al Cementerio del Arte y el 27 de febrero en Golpejas, incluyendo la visita a una ganadería de toro bravo.

Este es el programa completo del circuito:

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