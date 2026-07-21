Salamanca se perfila como punto estratégico en la unión de Castilla y León con Galicia y Portugal por el ‘Corredor Atlántico Noroeste’

Salamanca vuelve a situarse en el mapa como punto estratégico de cara al proyecto impulsado por Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal para desarrollar logísticamente estas comunidades y ser un referente en lo económico y en lo industrial.
Se trata del proyecto europeo POCTEP ‘Corredor Atlántico Noroeste’, en el que la provincia charra llegaría a ser esencial si se ejecuta la electrificación de la línea ferroviaria Salamanca-Fuentes de Oñoro, según ha indicado la consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián.
La propia Junta de Castilla y León ha querido realizar la figura de Zaldesa, encargada del famoso Puerto Seco que servirá a Salamanca para atraer grandes inversores y que fortalecería las conexiones entre el norte y el sur de España, así como con el país vecino, Portugal.
Por último, cabe destacar que el ejecutivo autonómico cofinanciará este proyecto con una aportación de 120.425 euros hasta 2028, que pretende maximizar la competitividad y desarrollo económico regional, así como la integración transfronteriza. El proyecto, en su conjunto, cuenta con una inversión de 1.262.273,90 € en el periodo 2026-2028, y ha recibido la aprobación de la financiación en el marco del Programa de Cooperación Interreg-VI A España-Portugal.