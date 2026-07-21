Salamanca se perfila como punto estratégico en la unión de Castilla y León con Galicia y Portugal por el ‘Corredor Atlántico Noroeste’

Salamanca vuelve a situarse en el mapa como punto estratégico de cara al proyecto impulsado por Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal para desarrollar logísticamente estas comunidades y ser un referente en lo económico y en lo industrial.

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Se trata del proyecto europeo POCTEP ‘Corredor Atlántico Noroeste’, en el que la provincia charra llegaría a ser esencial si se ejecuta la electrificación de la línea ferroviaria Salamanca-Fuentes de Oñoro, según ha indicado la consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián.

La propia Junta de Castilla y León ha querido realizar la figura de Zaldesa, encargada del famoso Puerto Seco que servirá a Salamanca para atraer grandes inversores y que fortalecería las conexiones entre el norte y el sur de España, así como con el país vecino, Portugal.