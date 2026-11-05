Salamanca refuerza su red de voluntariado con 136 convenios y 80 entidades sociales

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha inaugurado en Castro Enríquez la III Jornada del Voluntariado, un encuentro que ha reunido a un centenar de representantes de organizaciones sociales de la provincia.

Publicidad Publicidad

Durante su intervención, Mingo ha reivindicado el papel fundamental de las entidades del Tercer Sector en la atención a las personas más vulnerables, especialmente en el medio rural, donde su presencia permite llegar a colectivos que necesitan apoyo y acompañamiento.

El presidente ha destacado que la colaboración institucional se materializa actualmente en 136 convenios con 80 entidades sin ánimo de lucro, y ha defendido la necesidad de seguir reforzando esta cooperación.

Publicidad Publicidad

La jornada ha servido también para compartir experiencias de asociaciones salmantinas como AFIBROSAL, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León y la Asociación para la Integración Sensorial Neurológico Motórico, entre otras.

Asimismo, se ha abordado la importancia del voluntariado ante situaciones de emergencia y el papel de las redes de solidaridad.