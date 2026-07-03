UPL pide a la Junta la puesta en marcha de un órgano que permita la recogida de animales extraviados y abandonados en los pueblos

UPL pide a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha algún órgano que permita la recogida de animales extraviados y abandonados, la recogida y atención veterinaria de estos animales, su alojamiento en centros de protección animal o el control poblacional no letal de la fauna urbana.

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Unas obligaciones que deriva la Ley de Bienestar Animal y que genera grandes dificultades para los municipios pequeños, según señalan los leonistas. Por eso han registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas instando a la Junta a impulsar medidas para auxiliar a los ayuntamientos para el cumplimiento de dichas responsabilidades.

Desde UPL piden a la Junta que "asuma dichas responsabilidades de forma subsidiaria ante la dificultad que supone para los ayuntamientos, y especialmente para los de pequeño tamaño, sobre los que recuerda su escasez de medios personales, técnicos y económicos para poder cumplir con las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023".