‘Vega’, el portal digital que muestra al mundo casi 22.000 fotografías y documentos antiguos de la provincia de Salamanca

Rescatar la frágil memoria del pasado, preservarla y darla a conocer al mundo gracias a la digitalización. Mostrar quienes fuimos para entender mejor quienes somos ahora. Custodiar el registro de las pequeñas cosas que acontecieron en Salamanca y, gracias a la tecnología, abrirlo al público para que a golpe de clic imágenes y documentos estén disponibles para todo el mundo.

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Eso es ‘Vega’, el portal de difusión de fondos patrimoniales que se guardan en el Archivo y el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. Un portal para consultar en línea donde puedes encontrar imágenes de dos agricultores en el campo o del antiguo mercado de ganado junto al puente romano, el censo electoral de 1931 de todos los pueblos de Salamanca, los cuestionarios que el geógrafo Tomás López realizó para elaborar el mapa de la provincia en 1783 o la correspondencia del abogado Tomás Marcos en 1931 en la que se habla de propiedades, política e incluso desahucios.