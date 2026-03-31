La belleza del silencio volverá a marcar una salida sin aplausos de la Hermandad Universitaria de Salamanca

Procesión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría

La Hermandad Universitaria es la gran protagonista del Martes Santos, una procesión donde el silencio y la estética se entrelazan entre sí para que el Santísimo Cristo de la Luz y a Nuestra Señora, Madre de la Sabiduría se ‘den la mano’ en un Martes Santo especial.

Como destaca Ruben Julián Zazo, Hermano Mayor de la Hermandad Universitaria, esta es una procesión en la que “no suele haber novedades porque la procesión tiene una estética que gusta, por lo que si funciona y gusta, cambiamos lo menos posible”.

El pasado año fue de las procesiones donde el cielo y las lluvias pausaron para que pudiera dar comienzo, destacando que en 2025 fue la primera vez en muchos años donde hubo silencio sepulcral a la salida de las imágenes, lo que esperan que se mantenga durante este martes, 31 de marzo.

Al igual que en el recorrido ni en las imágenes existen novedades, sí que habría que destacar el componente musical, donde este año correrá a cargo de la Banda Musical de Piedrahita y el Trío Christus, como el pasado 2025, para más tarde, en el Patio de las Escuelas, intervendrá una agrupación vocal creada específicamente para este día por antiguos alumnos, alumnos actuales y profesores de la Universidad de Salamanca, dirigidos todos ellos por Sara Escuer.

Así pues, tanto en la estética lúgubre de la procesión, como con el acompañamiento musical y el entorno por el que pasa la marcha. Para esto, han pedido un año más que los comercios del centro de Salamanca apaguen las luces para mantener en todo momento la ambientación lo más inalterada posible.

La Universidad de Salamanca volverá a engalanarse de Semana Santa para convertir el Patio de las Escuelas y la fachada en una imagen única que visitantes y salmantinos difícilmente podrán olvidar.

Por último, cabe destacar que el pasado año fue Jose Carlos Palomino Vergara, miembro de la propia Hermandad Universitaria así como cónsul del Perú y doctor en Medicina, el encargado de realizar la oración, mientras que este año será el turno de Cristo José de León Perera, miembro de la Hermandad, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca y doctor en Innovación en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Como es de esperar, la representación universitaria marca la salida de esta procesión, que como indican desde la propia cofradía: “La Hermandad Universitaria ejerce de puente entre la Iglesia y la Universidad, en un diálogo permanente entre fe y razón, que además se escenifica en el Patio de Escuelas. Allí volverán a coincidir, como es habitual en los últimos años, los capellanes de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia”.