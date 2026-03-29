El entusiasmo infantil de La Borriquilla pasea por las calles de Salamanca este Domingo de Ramos

Puede que la Semana Santa de Salamanca este 2026 haya inaugurado su Domingo de Ramos con la tradicional bendición de palmas y celebración litúrgica en la Catedral, pero en la jornada de procesiones el pistoletazo de salida ha corrido a cargo de La Borraquilla, a hombros de la Hermandad Jesús Amigo de los Niños.

Y puede que esta sea, tal y como confirma la gran acumulación de salmantinos y visitantes que no han estado dispuestos a perdérsela, una de los desfiles santos más especiales cada año. Al menos, sí debe ser el más luminoso: porque es imposible no observarlo a través de los ojos de los niños. Alrededor de 500 son los que este año han protagonizado esta procesión.

Una procesión que sale desde la Catedral de Salamanca y en la que niños y niñas, desde su posición destacada dentro del paseo de la imagen, forman parte de la celebración de la fe desde un punto de vista muy distinto al de los mayores que los acompañan. Desde su inocencia, juegan con las palmas. Sus voces agudas cuchillean con los familiares que los acompañan. Les brillan los ojos cuando, con ilusión, ven la atención que reciben.

Procesión de la Borriquilla en Salamanca | Mateo G.J.

Días previos a la celebración de La Borriquilla, el hermano mayor de la Hermandad, Carlos Vicente Hernández, explicaba a este medio que el reto que tienen es continuar siendo una procesión que apueste por la inclusión. Así lo ha sido un año más cuando, a la llegada del paso a la calle Libreros, se ha desarrollado un tramo en silencio hasta el Patio de las Escuelas. En honor a las personas con con TEA o hipersensibilidad al ruido.

La nota musical de la procesión la ha aportado la Agrupación Musical Virgen de la Vega, en una velada en la que la Hermandad ha estrenado una marcha compuesta por la Banda de Música de Alba de Tormes, titulada ‘Donde empieza la gloria’.