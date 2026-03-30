Una saeta rompe el silencio del Cristo de los Doctrinos y de la Virgen de la Amargura en Salamanca

El Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Amargura saludan a sus fieles en Salamanca

Meses de preparación y un profundo pesar es lo que dejaban las lluvias el pasado 2025, cuando el Lunes Santo, tanto el Cristo de los Doctrinos como Nuestra Señora de la Amargura no podían procesionar a causa de las lluvias.

Tomás González Blázquez, Hermano Mayor de la Veracruz, indicaba que por precaución no se podía salir a las calles, todo en pro de preservar la historia y el legado de las imágenes en Salamanca, por lo que este año no podía esconder su felicidad al haber sido una de las cofradías más afectadas en 2025.

El sol ha acompañado durante todo este Lunes Santo, lo que ha hecho que la noche coja la estela de la temperatura de todo el día para agraciar a todos los fieles que no querían perderse la procesión que la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre, preparada con mimo y esmero.

Decenas de fieles se agolpaban a las puertas de la Veracruz para ver salir a ambas imágenes, mientras que en el centro de Salamanca otros cientos de personas esperaban impacientes a ambos pasos.

El primero en traspasar las puertas de la Iglesia de la Veracruz era el Cristo de los Doctrinos, donde comenzaba su recorrido para llegar más tarde a la catedral y así realizar una especial estación ante el Santísimo Sacramento. Aquí se rompía el silencio dos veces, en primera instancia con el levantamiento del Cristo, y en segundo lugar por la saeta.

Media hora después, sobre las 21:30 horas, la Virgen de la Amargura se llenaba de luz y protagonismo para saludar a los fieles que se agolpaban desde la Iglesia de la Veracruz, además de a lo largo del recorrido que dura unas tres horas y media, un momento muy especial para los fieles que por fin veían esa bonita luz ante la oscuridad de las lluvias de 2025.

41 años de vida se cumplen desde que se hiciera por primera vez este recorrido, pero también se celebra otra fecha muy especial, el 35 aniversario de la primera salida de la Virgen de la Amargura en procesión por Salamanca.

Como era de esperar, el silencio ha sido el fiel aliado de esta procesión, tan solamente roto por una saeta dedicada a ambas imágenes, siendo una de las citas más esperadas y, sobre todo, solemnes, al transcurrir con el sonido de la noche sobre la piedra de Villamayor salmantina.

El Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Amargura saludan a sus fieles en Salamanca

Así pues, el silencio ha reinado en Salamanca para otorgar ese protagonismo tanto a las imágenes como al único sonido que se apreciaba en el lugar, el de las cadenas de los cofrades arrastrándose por las piedras del suelo salmantino.

El gesto simbólico que se vivió en 2025 en la Iglesia de la Veracruz ha dado paso a todo el resplandor guardado durante un año, donde Cristo y Virgen se han dado la mano por las calles de Salamanca para salvaguardar a Salamanca de historia y fe a partes iguales.

En las dos galerías que facilita SALAMANCA24HORAS, puedes volver a revivir en imágenes cómo ha sido la procesión de este Lunes Santos, desde su salida y llegada a la Iglesia de la Veracruz, como su recorrido por Salamanca y el ambiente que se ha vivido al paso de las dos imágenes.