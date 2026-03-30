El silencio regresa a Salamanca este Lunes Santo en el 35 aniversario de la Virgen de la Amargura y su primera salida procesional

El pasado año 2025, la Vera Cruz enmudeció al darse por suspendida la salida de la procesión y los pasos del Cristo de los Doctrinos. Una jornada que se tornaba especial al estrenar dos nuevos lemas en honor al Año Jubilar y que finalmente no se pudieron mostrar a los fieles.

Esta procesión, con 40 años de vida, tiene una gran peculiaridad, el paso por la Catedral de Salamanca para hacer un estación muy especial ante el Santísimo Sacramento, recorriendo las calles del centro de la capital del Tormes ante la fe de las centenares de personas que llevan esperando un año a ver ambos pasos.

Las dos imágenes tienen siglos de existencia y el pasar de los años ha incrementado la historia de la propia hermandad, La Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre, como la de Salamanca, lo que hace que sea un recorrido muy especial.

Cabe destacar que el título de Cristo de los Doctrinos procede directamente del Colegio de Niños de la Doctrina, que cuando al supenderse la actividad de este colegio en 1778, la Vera Cruz se hizo cargo de la misma para mantener viva la llama de la fe y la religiosidad.

Desde hace ya 41 años, la imagen del Santísimo Cristo de los Doctrinos desfila cada Lunes Santo, formando parte también de cada uno de los pasos que conforman el Santo Entierro. Así pues, este 23 de marzo y durante tres horas y media, las calles volverán a llenarse de solemnidad.

En el caso de la Virgen de la Amargura, participa en esta procesión desde hace 35 años, lo que también hace que sea especial para los hermanos ante un acontecimiento que pocas veces se repite. Al igual que el Cristo de los Doctrinos, también tendrá su protagonismo en el Santo Entierro.

El propio Hermano Mayor ha destacado a SALAMANCA24HORAS que “la Vera Cruz procura tener actividad todo el año en su capilla, por lo que tenemos las puertas abiertas a las procesiones para así vivir una vida en hermandad”. Por otro lado, también han indicado que “la Semana Santa es una plasmación del trabajo de todo un año, pero queremos que tenga continuidad durante todo el año”. Además, el Hermano Mayor recordó que continúa abierto el proceso de elaboración para realizar el nuevo manto de la Virgen de la Amargura.