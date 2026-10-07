Condenado a pagar 30.000 euros a Iberdrola por robar luz para una gran plantación de marihuana en Peñasolana

Un varón ha sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la salud pública sobre sustancia que no causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y un delito contra la salud pública relativo a sustancia que causa grave daño a la salud en concurso de normas y una multa de 1.790 euros, además de tener que indemnizar a Iberdrola con 30.000 euros por haber robado electricidad enganchándose a la electricidad en Peñasolana, empalme utilizado para dar luz a más de 450 plantas de marihuana.

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La operación llevada a cabo por la UDYCO se realizó el 16 de agosto de 2023, entrando en una nave en la que se localizó el remolque de un camión con 460 plantas de Cannabis en avanzado estado de floración, cinco aparatos de aire acondicionado, 20 lámparas de 1000 vatios, 13 ventiladores, un extractor, un desionizador, así como una completa instalación de luz y agua.

Hace tres años, la Policía Nacional revelaba que era especialmente sorprendente como se empleaba el remolque perfectamente acondicionado, con una instalación eléctrica y de agua corriente incorporada, con la finalidad de poder hacer itinerante la plantación en caso de detectar la presencia policial en la zona.

En la propia nave se encontraron 460 plantas de cannabis, donde también se hallaron 30 cogollos con un peso de 1.213’9 gramos, siendo el total de la plantación 18.613’13 gramos que en la venta supondrían un total de 119.496’29 euros. También se encontraron 7.239’48 gramos de hojas de cannabis que para la venta supondrían, según dicta la sentencia, un total de 46477’46 euros.

Por otro lado, también se encontraron otras sustancias en el interior de la nave como MDMA o anfetamina cuyo valor en el caso de venderse superaría los 800 euros. Asimismo, también hallaron en el interior otras sustancias como cocaína que resultaron irrelevantes a efectos penales.