Declarado un incendio de gran magnitud en una nave del polígono industrial de Los Santos

Un incendio de gran magnitud declarado en la tarde de este viernes ha movilizado a numerosos efectivos de emergencia en el polígono industrial del municipio salmantino de Los Santos.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 16:40 horas, alertando del fuego originado en una pila de pallets almacenados en el exterior de una nave dedicada a materiales de construcción.

A la llegada de los primeros efectivos, una patrulla desplazada al lugar ha confirmado que no había personas afectadas. Sin embargo, las llamas presentaban una gran intensidad y ya habían alcanzado el tejado de la nave, lo que ha incrementado el riesgo de propagación del incendio.

Así pues, se ha desplegado un operativo conformado por dos dotaciones del paque de Béjar y una de Guijuelo, que se encuentran en el lugar tratando de sofocar las llamas.

Las últimas informaciones apuntan a que el incendio ya habría sido controlado.