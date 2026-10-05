Desaparecido un menor desde el pasado jueves en Salamanca

Un menor ha desaparecido en Salamanca desde el pasado jueves, 1 de octubre, un incidente que se habría producido tras salir de su colegio a las 14:30 horas y no regresar al centro asistencial que lo tutela a las 15:00 horas, según ha denunciado la propia familia a la Policía Nacional.

Según explican, el menor, que responde al nombre de Alfonso, habría asistido a clase con total normalidad, pero al momento de regresar al centro no se tendría noticia del mismo. Además, según han indicado, el varón tiene 17 años y es de complexión delgada, cabello negro y ojos oscuros, con un tatuaje en la mano izquierda con el nombre de ‘Sol’, según ha explicado la propia familia.