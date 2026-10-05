Desaparecido un menor desde el pasado jueves en Salamanca

Un menor ha desaparecido en Salamanca desde el pasado jueves, 1 de octubre, un incidente que se habría producido tras salir de su colegio a las 14:30 horas y no regresar al centro asistencial que lo tutela a las 15:00 horas, según ha denunciado la propia familia a la Policía Nacional.
Según explican, el menor, que responde al nombre de Alfonso, habría asistido a clase con total normalidad, pero al momento de regresar al centro no se tendría noticia del mismo. Además, según han indicado, el varón tiene 17 años y es de complexión delgada, cabello negro y ojos oscuros, con un tatuaje en la mano izquierda con el nombre de ‘Sol’, según ha explicado la propia familia.
Ante cualquier tipo de información, recomiendan ponerse en contacto con las autoridades competentes.