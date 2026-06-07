Gran susto en el Parque Picasso tras la caída de una rama de grandes dimensiones

La caída repentina de una rama de grandes dimensiones de un árbol ha provocado momentos de tensión en la mañana de este domingo en el Parque Picasso.

La caída de una piedra de la fachada de la Universidad Pontificia moviliza a los bomberos de Salamanca

El suceso ha ocurrido pocos minutos antes de las 11:00 horas, cuando varios viandantes se encontraban en la zona y han escuchado un fuerte golpe, y han visto una rama de uno de los árboles caer.