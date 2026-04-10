Herido el conductor de un patinete tras protagonizar un accidente con un turismo en la Gran Vía

El conductor de un patinete eléctrico, de 30 años de edad, ha resultado herido tras protagonizar un accidente con un turismo a las 20:03 horas de este viernes, 10 de abril, en la Gran Vía, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a los medios de comunicación.

El herido ha sido atendido por personal del Sacyl que ha acudido al lugar de los hechos en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce el alcance de sus lesiones y si ha sido trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Accidente en la Gran Vía

La Policía Local, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a cortar uno de los carriles de subida a la plaza de España para que los vehículos que circulan en dirección contraria puedan continuar su recorrido, interrumpido por la presencia de los Servicios de Emergencias.