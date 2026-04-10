Retenida una mujer en la calle de Zamora tras marcharse de un restaurante sin pagar
La implicada fue identificada tras la llegada de los agentes al lugar
Gran expectación la registrada en la noche de este jueves en la calle de Zamora, donde una mujer fue retenida tras abandonar un restaurante sin abonar la cuenta.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 22:00 horas, cuando se produjo la intervención de la Policía Nacional en la zona.
A su llegada, los agentes procedieron a identificar a la implicada y a recabar la información necesaria sobre lo sucedido.
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