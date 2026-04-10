Retenida una mujer en la calle de Zamora tras marcharse de un restaurante sin pagar

La mujer siendo identificada en el lugar de los hechos

Gran expectación la registrada en la noche de este jueves en la calle de Zamora, donde una mujer fue retenida tras abandonar un restaurante sin abonar la cuenta.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 22:00 horas, cuando se produjo la intervención de la Policía Nacional en la zona.

A su llegada, los agentes procedieron a identificar a la implicada y a recabar la información necesaria sobre lo sucedido.