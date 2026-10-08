Tres heridos en un accidente de tráfico en Salamanca

Tres personas han resultado heridas en un accidente tras una colisión entre dos turismos en la calle Freno a las 23:11 horas, en el barrio de Garrido de Salamanca capital. Un incidente que ha obligado a movilizar hasta el lugar de los hechos tanto a efectivos policiales como a SACYL para atender a tres varones.

Publicidad Publicidad

Los hombres, uno de ellos de 60 años y otros dos de 40 años, se quejaban de dolor en la espalda y dolor cervical, lo que ha hizo que varios efectivos del servicio sanitario de Castilla y León atendieran en el lugar a las personas.

De momento, se desconoce si los varones han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para la realización de una exploración más profunda.