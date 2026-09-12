Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda en el debut de Domingo Hernández como hierro solitario

La corrida de este sábado 12 de septiembre coincide con dos debuts. Por un lado, el de la ganadería de Domingo Hernández, que es la primera vez que lidia en La Glorieta en solitario desde su separación en el año 2020 del hierro de Garcigrande y, por otro lado, la presentación como matador de toros de David de Miranda.

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En días previos a esta cita, uno de los representantes de la ganadería, Marcos Pérez Hernández declaraba: "Jugar en casa es siempre una gran responsabilidad. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, llevamos una corrida de hechuras muy bonitas, que está muy escogida y estamos deseando que embista".

Hasta ahora, los ganaderos no han tenido posibilidad de lidiar un encierro completo en esta plaza, por eso la ilusión, la responsabilidad, la presión y el miedo se duplican: “No soy nada conformista y nos hace mucha ilusión tener este premio en el debut de la ganadería, pero lidiar en Salamanca está por encima de cualquier reconocimiento”.

La cita de este sábado está cargada de alicientes también por el regreso del matador de toros riojano, Diego Urdiales que actuó por última vez en La Glorieta en el año 2021. Urdiales es uno de los diestros más veteranos del escalafón que, sin embargo, solo ha hecho el paseíllo en esta plaza en dos ocasiones. Las dos veces estoqueó la corrida de Montalvo y en su debut se alzó con el trofeo a la “Mejor faena de la feria”.

El último de los trofeos concedidos por el Ayuntamiento de Salamanca está en manos del torero extremeño, Emilio de Justo, que regresa siendo un fijo de la feria, figurando en todos los carteles tras la pandemia, salvo en 2022.

David de Miranda hará el paseíllo junto a sus compañeros desmonterado al presentarse por primera vez en esta plaza como matador de toros. Lo hará además siendo uno de los toreros revelación y emergente de las dos últimas temporadas tras abrir la Puerta del Príncipe en 2025 y renovarla este año en la feria de abril.

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El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas, y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, que también publicará la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.