El Campeonato del Mundo Universitario de halterofilia en Doha representado por dos alumnas de la USAL

Las salmantinas Marta García Rincón y Celia Reoyos Villamor, integrantes del Club Deportivo de la Universidad de Salamanca, han acudido al comienzo del Campeonato del Mundo Universitario de halterofilia en Doha (Qatar).

Publicidad Publicidad

Marta ha participado en la tanda que ha dado inicio al campeonato en la categoría -49kg de peso corporal, y en su primer intento de arrancada con 76kg ya logró garantizarse una medalla de plata que mantendría finalmente.

Tras un segundo intento válido con 79kg intentó meter presión a su competidora solicitando 82kg para su último intento, que finalmente no consiguió levante. En dos tiempos se repitió la tónica, y Marta logró dos nuevas medallas de plata gracias a su intento con 90kg, que le sirvió para registrar un total olímpico de 169kg.