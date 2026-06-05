El Coro “Tomás Luis de Victoria” de la UPSA clausura el curso con un programa de canciones de amor

El Coro “Tomás Luis de Victoria” de la Universidad Pontificia de Salamanca acoge este viernes un recital sobre canciones de amor para clausurar el curso académico 2025/2026, un programa que combina el Renacimiento con la complejidad técnica de la música del siglo XX.

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Entre las composiciones que se realizarán están los “Epitafios para las tumbas de Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza”, de Rodolfo Halffter, el bloque contemporáneo de “Nocturnos de la ventana” de Francisco Vila i Gimferrer sobre versos de García Lorca o la zamba “Alfonsina y el mar”

El coro fue fundado en 1973 acumulando medio siglo de historia, representando un modelo en el que muchos de los estudiantes compaginan su amor por la música con los estudios en la UPSA. Como han destacado desde la entidad académica: “La cita de este viernes supone el broche de oro al curso académico y una oportunidad única para el público salmantino de disfrutar, con entrada libre hasta completar aforo, de la mejor música coral en el emblemático Patio Barroco”.