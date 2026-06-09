El CSIC pone en valor las investigaciones que buscan nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer de próstata

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se celebra el 11 de junio, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC) pone en valor las investigaciones que buscan nuevas alternativas terapéuticas frente a uno de los principales desafíos de este tumor: la aparición de resistencias a los tratamientos actuales.

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La doctora Sandra Blanco, científica titular del CSIC y responsable del Grupo de Epitranscriptómica y Cáncer del CIC, lidera el proyecto que trabaja en el desarrollo de una nueva generación de fármacos dirigidos a las modificaciones químicas del ARN, un campo emergente conocido como epitranscriptómica.

La iniciativa, desarrollada junto a la doctora Ángela Patricia Hernández, investigadora del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca, cuenta con financiación de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y persigue diseñar inhibidores moleculares de metiltransferasas de ARN, enzimas implicadas en la regulación de múltiples procesos celulares relacionados con el desarrollo y progresión tumoral.

El proyecto se centra en el estudio del epitranscriptoma, el conjunto de modificaciones químicas que experimentan las moléculas de ARN y que influyen directamente en el comportamiento de las células, y que no solo busca desarrollar tratamientos más eficaces, sino también terapias más precisas y personalizadas que permitan controlar la enfermedad reduciendo los efectos adversos.

"El potencial de las modificaciones en el ARN como diana terapéutica representa un cambio de paradigma en la lucha contra el cáncer. Nuestro objetivo es desarrollar fármacos innovadores que no solo frenen el avance tumoral, sino que también mejoren la respuesta a los tratamientos existentes y la calidad de vida de los pacientes", explica Sandra Blanco.

El cáncer de próstata es actualmente el tumor más diagnosticado entre los hombres en España: 34.833 nuevos casos en 2026.