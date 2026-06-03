La Facultad de Educación de la UPSA celebra su 50 aniversario con el musical 'Un mundo en planetas'

'Un mundo en planetas'. Con este nombre se conoce el musical que celebrará la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) con motivo de su 50 aniversario. Según explican en la rueda de prensa llevada a cabo este miércoles, este evento es una propuesta artística y educativa que reunirá a cerca de 200 niños y niñas de distintos centros escolares de la ciudad junto a alumnado universitario, antiguos alumnos, profesorado y colaboradores vinculados a la institución. La obra, inspirada en 'El Principito' y compuesta por el profesor Francisco José Álvarez García, vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado y Calidad de la UPSA, se representará los días 9 y 10 de junio, a las 20:00 horas, en el Patio Barroco de la UPSA.

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El musical, tal y como ha explicado su compositor, toma como punto de partida varios capítulos de la célebre obra 'El Principito', de Antoine de Saint-Exupéry. Así, a través de los distintos planetas que visita el pequeño príncipe antes de llegar a la Tierra, la obra presenta personajes "tan simbólicos como el rey, el vanidoso, el borracho, el hombre serio o el farolero, invitando al público a reflexionar sobre los valores humanos, las relaciones personales y el sentido de la educación".

De esta manera, según ha explicado Francisco José Álvarez García y transmite la Universidad Pontificia de Salamanca, 'Un mundo en planetas' es una obra que conecta música, literatura y educación a través de una "experiencia compartida en la que participan personas de diferentes edades y procedencias, unidas por la creatividad y el trabajo en común”.

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Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la participación de alumnado de varios colegios de Salamanca, cuyos estudiantes formarán un gran coro conjunto. En este sentido, el profesor de la Facultad de Educación Mario Vercher Sansaloni, responsable del trabajo pedagógico y artístico desarrollado durante los últimos meses, ha señalado que “más allá de la preparación musical, este proyecto ha supuesto una experiencia de aprendizaje compartido entre la Universidad y los centros educativos participantes".

Esto se ha detallado ya que el proyecto ha conllevado varios ensayos independientes en cada centro educativo, encuentros conjuntos en la Facultad de Educación, procesos de selección y formación de solistas, así como el trabajo coordinado de una agrupación musical integrada por estudiantes, antiguos alumnos, profesores y amigos de la Universidad.

En este caso, la dirección musical y escénica corre a cargo de Cristina Iglesias Chaves, profesora de la Facultad de Educación, quien ha destacado el importante trabajo realizado por todos los participantes desde el pasado mes de enero: "Hemos visto cómo cerca de 200 niños y niñas han ido construyendo poco a poco un único coro, aprendiendo a escucharse, colaborar y crecer juntos. Estamos muy orgullosos".

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