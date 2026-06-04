El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana seguirá celebrándose gracias al nuevo acuerdo entre la USAL y Patrimonio Nacional

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional han renovado el convenio que garantiza la continuidad del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los reconocimientos literarios más importantes del ámbito hispano y portugués. Según ha recogido la Agencia Ical, el acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse otros cuatro más.

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La renovación da continuidad a una colaboración iniciada en 1991 y permite mantener la celebración anual de un galardón que se convoca de forma ininterrumpida desde 1992 y que reconoce la trayectoria de autores vivos que han contribuido de manera destacada al patrimonio cultural iberoamericano.

Tal y como ha recogido Ical, además de asegurar la convocatoria del premio, ambas instituciones impulsarán nuevas actividades culturales y educativas destinadas a reforzar la difusión internacional de la cultura iberoamericana y de la lengua española como elemento de unión entre los países de este espacio común.

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El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana está dotado con 42.100 euros y contempla también la edición de una antología del autor galardonado, un acto académico en la Universidad de Salamanca y una velada poética en el Palacio Real de Madrid.