El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana seguirá celebrándose gracias al nuevo acuerdo entre la USAL y Patrimonio Nacional

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional han renovado el convenio que garantiza la continuidad del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los reconocimientos literarios más importantes del ámbito hispano y portugués. Según ha recogido la Agencia Ical, el acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse otros cuatro más.
La renovación da continuidad a una colaboración iniciada en 1991 y permite mantener la celebración anual de un galardón que se convoca de forma ininterrumpida desde 1992 y que reconoce la trayectoria de autores vivos que han contribuido de manera destacada al patrimonio cultural iberoamericano.
Tal y como ha recogido Ical, además de asegurar la convocatoria del premio, ambas instituciones impulsarán nuevas actividades culturales y educativas destinadas a reforzar la difusión internacional de la cultura iberoamericana y de la lengua española como elemento de unión entre los países de este espacio común.
El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana está dotado con 42.100 euros y contempla también la edición de una antología del autor galardonado, un acto académico en la Universidad de Salamanca y una velada poética en el Palacio Real de Madrid.
Según recoge el convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la colaboración entre ambas entidades ha generado durante más de tres décadas resultados "altamente satisfactorios" desde el punto de vista cultural y educativo, consolidando este galardón como una referencia internacional de la poesía en español y portugués.