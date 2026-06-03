La USAL muestra sus más de 100 grados y refuerza su apuesta por la ciberseguridad en C1b3rWall

A través del Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), la institución académica ha dado a conocer su catálogo formativo y las actividades programadas para este año con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

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El rector, Juan Manuel Corchado Rodríguez, visitó el expositor de la Universidad durante el encuentro, acompañado por el inspector jefe de la Policía Nacional, Víctor Sánchez Hernández, y posteriormente participó en el programa del congreso con la conferencia titulada “Modelando el futuro en tiempo de ejecución”. El evento se celebra hasta el 4 de junio bajo el lema “Cibercrimen 3.0”.

En el ámbito académico, la Universidad de Salamanca ofrece más de un centenar de grados en sus campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, además de 91 másteres y 45 programas de doctorado. Entre las principales novedades destaca la incorporación del Grado en Veterinaria, así como una amplia oferta de dobles titulaciones.

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Especial interés despiertan los estudios vinculados al ámbito policial y de la seguridad, como el Grado en Estudios Policiales, impartido en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional de Ávila, y los másteres en Derechos Humanos e Igualdad en el Ámbito de la Función Policial, Seguridad y Función Policial y Cibercriminalidad.