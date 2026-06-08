Más de un centenar de alumnos participan en la edición estival de los Cursos de Especialización en Derecho de la USAL

La conferencia inaugural fue impartida por Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Audiencia Nacional, quien analizó el impacto de la Inteligencia Artificial en el sistema penal

En la mañana de este lunes se ha celebrado la inauguración de la edición estival de los Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca.

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El vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata, dio la bienvenida a los más de 100 profesionales matriculados.

El acto contó también con la participación de Óscar González Benito, director de la Fundación General; M.ª Ángeles Guervós Maíllo, decana de la Facultad de Derecho; y Julio Ballesteros, coordinador general de los cursos. Todos ellos destacaron el notable crecimiento de alumnos y la consolidación del liderazgo académico de la USAL en Iberoamérica.

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La conferencia inaugural fue impartida por Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Audiencia Nacional, quien analizó el impacto de la Inteligencia Artificial en el sistema penal. Esta materia vuelve a ser una de las más demandadas de la edición, junto a la criminalidad económica empresarial y el derecho de contratos y daños.