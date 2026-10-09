La Universidad de Salamanca recibirá 47.239.690 euros para financiar su actividad este trimestre

La Universidad de Salamanca recibirá durante este último trimestre del año 2026 un total de 47.239.690 euros para atender los gastos de funcionamiento, incluidos los costes salariales y las reducciones de los precios públicos de las primeras matrículas.

Esta es una de las subvenciones aprobadas este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, integrada en un importe total de 131.148.083 euros, dividido entre las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar globalmente su actividad y atender sus gastos de funcionamiento durante el cuarto trimestre de 2026.

Además de los 47.239.690 euros destinados a la Universidad de Salamanca; la Universidad de Burgos recibirá 15.129.260 euros; la Universidad de León, 21.594.350 euros; y la Universidad de Valladolid, 47.184.782, euros.

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