La Nobel de Literatura Anne Carson ya tuvo a Salamanca entre quienes impulsaron su obra

La concesión del Premio Nobel de Literatura 2026 a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson tiene también un pequeño vínculo con Salamanca. La Universidad de Salamanca fue una de las instituciones que postuló a la escritora para el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña en 2019, un reconocimiento que finalmente obtuvo por unanimidad en la categoría de trayectoria.

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Carson, nacida en Toronto en 1950, ha sido reconocida este jueves por la Academia Sueca por una obra “audaz e inventiva” que mantiene un diálogo con la tradición clásica y ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea. La escritora se convierte así en la ganadora del Nobel de Literatura de 2026.

Precisamente esa relación con el mundo clásico ayuda a explicar el vínculo de Carson con la Universidad de Salamanca. La escritora, especialista en literatura clásica y comparada, ha construido buena parte de su obra a partir de autores y mitos de la Antigüedad, especialmente de la poesía griega y de figuras como Safo. De hecho, la Fundación Princesa de Asturias destaca que el descubrimiento de una edición bilingüe de los poemas de Safo marcó su trayectoria y que se doctoró en 1986 con una tesis sobre la poeta griega.

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La relación más directa se produjo en 2019. La Universidad de Salamanca, junto a la editorial Vaso Roto, postuló a Carson para el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña. La candidatura compitió con otras 13 propuestas procedentes de distintos países y terminó imponiéndose por unanimidad del jurado en la categoría de trayectoria.

El premio reconoció entonces una trayectoria que ya había convertido a Carson en una de las grandes voces de la poesía en lengua inglesa. El jurado destacó precisamente su capacidad para construir un discurso poético profundamente anclado en la tradición literaria occidental, desde Safo y Eurípides hasta autores modernos.

Aquella candidatura salmantina se produjo un año antes de que Carson recibiera otro de los grandes reconocimientos de su carrera, el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020.

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La traductora que llevó a Safo de Carson al español A pesar de que Carson no ha estado en Salamanca en acto oficial, el vínculo con la ciudad y la Universidad va más allá de aquella candidatura. Aurora Luque, poeta, traductora y doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, fue la encargada de traducir al español Si no, el invierno. Fragmentos de Safo, una de las obras más conocidas de Carson.

La relación entre ambas autoras ha sido además objeto de estudio académico por parte de la propia Luque. En 2023 publicó el artículo “Safo y su receptora más audaz: Anne Carson”, incluido en la revista Ínsula y registrado por la Universidad de Salamanca dentro de su producción científica. En él analiza precisamente la recepción de Safo en la obra de la ahora Nobel canadiense.

No es una relación anecdótica: la tesis doctoral de Luque, defendida en la Universidad de Salamanca en 2022, dedicó uno de sus trabajos precisamente a estudiar la recepción de Safo en Anne Carson, a la que califica como una de las autoras más relevantes de la literatura contemporánea desde esta perspectiva.

La obra de Carson sigue estudiándose en la USAL La investigación más reciente de la Universidad de Salamanca sigue vinculada a la figura de la poeta canadiense. La obra de Carson continúa siendo objeto de estudio dentro de los trabajos de investigación y traducción desarrollados en el Estudio salmantino.

Uno de los ejemplos más recientes es el de la investigadora Araceli María Alanís Corral, vinculada a la USAL, que ha trabajado específicamente sobre Autobiography of Red, la novela en verso publicada por Carson en 1998. Su investigación analiza cómo la escritora canadiense recupera el mito de Gerión y lo transforma en una obra contemporánea que mezcla poesía, narrativa, traducción y reescritura. El trabajo fue publicado en 2025 por Ediciones Universidad de Salamanca.

El estudio no es, además, un trabajo aislado. Alanís Corral había realizado previamente en la Universidad de Salamanca un trabajo fin de máster sobre la traducción de Autobiography of Red y actualmente desarrolla una investigación doctoral centrada en Nox, otra de las obras de Carson, y en la forma en que la autora utiliza la traducción del poema 101 de Catulo para abordar el duelo y la memoria.