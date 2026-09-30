La voluntad anticipada, foco de atención en el Aula de Grados de la UPSA

'Voluntad anticipada. Decidir con dignidad y a tiempo'. Tras este título se esconde la conferencia celebrada este miércoles con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este jueves 1 de octubre.

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En este sentido, cerca de 80 personas se han acercado a las 11:00 horas en el Aula de Grados de la Universidad Pontifica de Salamanca para adquirir más información sobre un tema concreto: la posibilidad de dar a conocer decisiones en relación con el cuidado previamente, de cara a anticiparse a momentos en las que las personas no sean capaces de comunicarlas por ellos mismos.

Día Internacional De Las Personas Mayores

De esta manera y con la ayuda de la organización de la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología y el Ayuntamiento de Salamanca, se está celebrando este miércoles esta actividad que se enmarca en las iniciativas impulsadas por ambas instituciones para promover el bienestar y la autonomía de las personas mayores.

La ponencia ha sido impartida por Lizbeth de la Torre López, neuropsicóloga y experta de la Unidad de Memoria de la UPSA. Además, también ha asistido la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, María Isabel Macías Tello; además de Antonio Sánchez Cabaco, director de la Unidad de Memoria de la UPSA.

Día Internacional De Las Personas Mayores 1

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En concreto, la Unidad de Memoria de la UPSA realiza una gran cantidad de actividades a las que asisten varias personas mayores de Salamanca de manera rutinaria. Así, con esta conferencia se da la bienvenida al curso, orientándose así a un tema relevante en la sociedad.