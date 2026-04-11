Alba de Tormes participa en la Asamblea General de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica

Alba de Tormes participará este fin de semana en la Asamblea General de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC), de la que forma parte, donde la alcaldesa Concepción Miguélez representará a la Villa Ducal en Úbeda.

Este encuentro es para coordinar la estrategia nacional del sector con unas jornadas técnicas de alto nivel profesional.

La actividad institucional tendrá su punto álgido el domingo 12 de abril en el Palacio Luis de la Cueva. Se celebrará una Asamblea Ordinaria que incluye la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2026 y la actualización de las cuotas anuales de cara a 2027. Además, someterán a votación dos iniciativas legislativas de gran calado: la creación de una Ordenanza Municipal tipo y la propuesta de incluir cláusulas de fomento de la cerámica en los pliegos de contratación pública. Después, en una Asamblea Extraordinaria se abordará la modificación de los Estatutos para permitir la incorporación de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares como socios de pleno derecho.

En el bloque técnico del sábado, los asistentes conocerán proyectos estratégicos como "Arterra", centrado en la digitalización y los detalles de los próximos Premios Nacionales.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha organizado una programación local con talleres, visitas guiadas y jornadas de puertas abierta en el Museo de Alfarería, que culminará este domingo con un encuentro con música y barro en dos sesiones que serán gratuitas y que están programadas a las 17 y a las 18 horas.