La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha autorizado el pago del saldo de las ayudas directas de la PAC 2026. Las transferencias comenzarán a finales de la próxima semana, una vez iniciado el 1 de diciembre el periodo ordinario de pagos previsto en la normativa.

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De acuerdo con la normativa de la Comisión Europea sobre las obligaciones en materia de información y comunicación de la Política Agraria Comunitaria, la Consejería informa de que el abono asciende a 171.344.592 euros y permitirá completar hasta el 90 % del importe previsto de las ayudas directas por superficies y por cabeza de ganado solicitadas entre febrero y mayo. La única excepción es la ayuda asociada al vacuno de cebo, para la que todavía no se ha determinado el número definitivo de animales con derecho a ayuda.

La Junta vuelve así a activar los pagos en el primer momento permitido, con el objetivo de aportar liquidez a las explotaciones y ayudar a agricultores y ganaderos a afrontar los costes de la campaña 2027 en un contexto de encarecimiento de los costes de producción y mayores necesidades de financiación.

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A este esfuerzo se suma el incremento aprobado en la Comisión Delegada de Gobierno, que eleva de 115 a 120 millones de euros el límite destinado a las ayudas de modernización y mejora de las explotaciones de la convocatoria de 2025. La ampliación permitirá resolver expedientes con la misma puntuación que no podían incorporarse al límite anterior y reforzar el apoyo a la incorporación de jóvenes, los planes de mejora y las inversiones medioambientales.