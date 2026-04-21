Agricultura pide a los ganaderos extremar las precauciones frente a la Fiebre Aftosa ante el riesgo de expansión del virus en las próximas semanas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha emitido un comunicado donde pide a todos los ganaderos de España que tomen precauciones para reducir el riesgo de introducir la enfermedad de la Fiebre Aftosa en el país.

El motivo de este comunicado se produce tras una información emitida por la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa donde informa a los Estados Miembros sobre el aumento del riesgo de esta enfermedad en el sudeste de Europa. Un riesgo que, según figura en el documento, se debe a "la expansión geográfica del serotipo SAT1 más allá de su área de distribución histórica, y a la aparición de brotes en partes de Oriente Próximo, Asia Occidental y Europa, así como al elevado censo de ganado susceptible en la zona debido a la falta de inmunidad frente a este serotipo".

La situación epidemiológica regional actual se complica por la circulación de al menos dos topotipos SAT1: el topotipo I, relacionado con virus que circulan en África Oriental, y el topotipo III, así como por la circulación de otros serotipos (O, A y SAT2) que también circulan en menor medida en la zona.

A mayores, se prevé que el riesgo de expansión de este virus aumente en las próximas semanas por los movimientos de animales debido a las festividades religiosas y trashumancia estacional, junto con el incremento del movimiento de personas, vehículos y materiales contaminados que pueden crear condiciones favorables para la introducción y propagación del virus.

Por todo ello, desde Agricultura se pide la correcta aplicación de los protocolos de limpieza y desinfección de los medios de transporte terretre y marítimos; extremar la bioseguridad en las explotaciones ganaderas; extremar la vigilancia en los puestos de Control Fronterizos (PCF); incrementar la sensibilización de todos los sectores afectados, tanto ganaderos como veterinarios; y la importancia de intensificar la vigilancia pasiva en las explotaciones, observando frecuentemente a los animales y notificando inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales ante cualquier sospecha de enfermedad.

En el siguiente reportaje realizado hace un año se pueden consultar cuáles son los síntomas de esta enfermedad, los serotipos existentes y las medidas necesarias para lograr su erradicación.