Denuncian un nuevo ataque de lobo en una explotación de cerdos en Ledesma

Un nuevo ataque de lobo ha vuelto a ser denunciado, ahora en una explotación de cerdos de Ledesma, en la finca La Vádima de Arriba, de Agropecuaria Martín Pelayo.

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El incidente ha sido comunicado por Asaja Salamanca, que indica que esta propiedad ha sufrido en apenas siete días tres ataques que dejan cuatro cerdos muertos y dos gravemente heridos.

Cerdo Atacado Por El Lobo En Una Explotación De Ledesma. Asaja Salamanca

El primero se produjo el jueves 24 de septiembre, cuando murieron dos cerdos ibéricos y otro resultó herido. Cuatro días después, el 28 de septiembre, un nuevo episodio acabó con la vida de otro cerdo. Y, el 30 de septiembre apareció también otro cerdo muerto y otro herido en la misma finca.