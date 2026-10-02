Denuncian un nuevo ataque de lobo en una explotación de cerdos en Ledesma

Un nuevo ataque de lobo ha vuelto a ser denunciado, ahora en una explotación de cerdos de Ledesma, en la finca La Vádima de Arriba, de Agropecuaria Martín Pelayo.
El incidente ha sido comunicado por Asaja Salamanca, que indica que esta propiedad ha sufrido en apenas siete días tres ataques que dejan cuatro cerdos muertos y dos gravemente heridos.
El primero se produjo el jueves 24 de septiembre, cuando murieron dos cerdos ibéricos y otro resultó herido. Cuatro días después, el 28 de septiembre, un nuevo episodio acabó con la vida de otro cerdo. Y, el 30 de septiembre apareció también otro cerdo muerto y otro herido en la misma finca.
A mayores, desde Asaja denuncian también otro ataque que ha tenido lugar en La Almedra, en esta ocasión en una explotación de ovino, que acabó con la vida de dos ovejas y del mastín que cuidaba de ellas. A mayores, la propietaria ubicó a tres ovejas heridas y a otras dos desaparecidas, según informó este jueves ya Salamanca24horas.