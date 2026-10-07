Las Cortes aprueban un techo de gasto de 15.106,54 millones para 2027

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles un techo de gasto que asciende a 15.106,54 millones de euros para 2027, según informa Europa Press. La aprobación del techo de gasto ha contado solo con el respaldo del PP y Vox, mayoría en la camara , así como la abstención de Por Ávila y el voto en contra de PSOE, UPL y Soria Ya.

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Este límite de gasto no financiero que sirve como base para la elaboración del Presupuesto de la Junta para 2027 ha sido respaldado por Vox tras dos años de votos en contra después su salida del primer gobierno de coalición del PP, ejercicios --2025 y 2026-- en los que el PSOE se abstuvo para favorecer la tramitación presupuestaria.

El parlamento ha dado luz verde a un límite de gasto no financiero un 6,5 por ciento mayor que el aprobado en 2026, y que establece un crecimiento del PIB en la Comunidad para el próximo año del 2,3 por ciento.