El alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo, perteneciente al municipio de Toreno, comarca del Bierzo, ha fallecido este jueves después de recibir un disparo accidental durante una jornada de caza, tal y como ha informado la agencia de noticias ICAL.

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Según informan, el fallecido ha recibido un disparo de forma accidental del arma de otro cazador que se encontraba en la zona.

La Guardia Civil se encuentra investigando este suceso sin que por el momento se conozcan más detalles.