Un hombre de unos 65 años ha resultado herido tras sufrir un accidente con un ala delta y quedar suspendido de un árbol en la zona de aterrizaje de parapentes de Castillejo, en Arcones, en Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

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El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída del ala delta y precisaba que su piloto había quedado suspendido de un árbol a cierta altura. En ese momento se ha activado el protocolo habitual para este tipo de rescates en zonas de montaña.

Los alertantes han indicado que el herido presentaba lesiones en la espalda y las piernas y que la zona en la que se encontraba el accidentado no era accesible para las ambulancias, por lo que era necesario portearlo hasta un punto al que pudieran llegar los vehículos sanitarios. Esta circunstancia ha obligado a coordinar la intervención entre los equipos de rescate y el personal sanitario para garantizar un traslado seguro del deportista.

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La sala de operaciones del 112 ha avisado a la Guardia Civil (COS), a los Bomberos de la Diputación de Segovia y al Centro Coordinador de Emergencias, mientras que Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario de Navafría. Los bomberos han trabajado en el entorno arbolado para facilitar el descenso del piloto y su posterior evacuación hasta el lugar donde esperaba la ambulancia.